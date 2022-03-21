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Newroz piroz be ne demek? Türkçe anlamı ne? Nasıl yazılır?

Baharın müjdecisi olan 'nevruz' vatandaşların kendi yöresel halk oyunları ile kutlama yaptığı bir gündür. Özellikle sosyal medyada nevruzla ilgili 'Newroz piroz be' cümleleri paylaşılıyor. İşte Newroz piroz be ne demek? Türkçe anlamı ne? Nasıl yazılır? sorularının yanıtları.

Newroz piroz be ne demek? Türkçe anlamı ne? Nasıl yazılır?

Nevruz, yılın ve baharın ilk günü anlamına gelir ve eski bir Kürt, Med, Pers geleneği olarak kutlanır. Tüm Türkiye'de kutlanan bu özel gün dostluğun bir simgesi olarak görülüyor. 21 Mart'ta insanların sosyal medyada sık sık karşılaştıkları Newroz Piroz Be cümlesinin ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki Newroz piroz be ne demek? Türkçe anlamı ne? Nasıl yazılır? İşte tüm detaylar...

Newroz piroz be ne demek? Türkçe anlamı ne? Nasıl yazılır?

NEWROZ PİROZ BE NE DEMEK? TÜRKÇE ANLAMI NE? NASIL YAZILIR?

Newroz Piroz Be: Nevruz kutlu olsun anlamına gelir.

Kürtçe Nevruz Bayramı mesajları

Newroz piroz be ne demek? Türkçe anlamı ne? Nasıl yazılır?

Newroz'a we pîroz be, ku destpêka pirbûn, bendewarî, aştî û dilşahiyê ye:

Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz bayramınız kutlu olsun.

Newroz bi wateyên xweyên xurt banga şiyarbûnek nû, aştî, hevalbûn, yekbûn û yekbûn e.Newroz'a we pîroz be:

Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. Nevruz bayramınız kutlu olsun.

Newroz piroz be ne demek? Türkçe anlamı ne? Nasıl yazılır? ​​​​​​​

Newroz azadiye,newroz şînâtîye, newroz jiyane. Newrozâ we pîroz be:

Nevruz özgürlüktür, Nevruz yeşilliktir, Nevruz hayattır. Nevruz'unuz kutlu olsun.

Newroza we pîroz bê, hevî dikim Newroza azadî, aşîtî û birayetî bê:

Nevruz bayramınız mübarek olsun. Nevruz'un özgürlük, barış ve kardeşlik getirmesini umuyorum.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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