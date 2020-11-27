Katalan devi Barcelona'da, kulüp başkanı Josep Bartemou, geçtiğimiz haftalarda istifasını sunmuştu. Başkanlık için adaylığını açıklayan isimlerden Emili Rousaud, iddialı bir vaat ile seçime hazırlanıyor. Rousaud, "Seçilirsem Neymar, Barcelona’ya geri dönecek." ifadeleriyle Neymar'ı Barcelona'ya geri döndüreceğini söyledi. İki üst seviye futbolcuyu transfer etmek istiyoruz diyen Rousaud, "İki üst seviye futbolcuyu transfer etmek için çalışacağız. Bunlardan birisi Neymar olacak. Onu, Barcelona'ya geri getirmek istiyoruz'' dedi.

"PUYOL, XAVİ VE INIESTA GİBİ İSİMLER İLETİŞİME GEÇECEĞİZ"

Başkanlık koltuğuna oturması halinde kulübü eski günlerine döndürmek istediğini belirten Emili Rousaud, ''Puyol, Xavi, Iniesta gibi Barcelona ile özdeşleşen isimlerle iletişime geçeceğiz ve birlikte eski günlere dönmek için çabalayacağız'' açıklamasını yaptı.

Katalan ekibinin maçlarını oynadığı Camp Nou Stadı hakkında da konuşan başkan adayı, ''Kulüp üyeleri onay verirse stadyumun adını 'Camp Nou - Leo Messi' olarak değiştirebiliriz'' ifadesini kullandı.