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  3. Neymar'dan Messi'ye açık çağrı: 'Gelecek yıl birlikte oynamalıyız'

Neymar'dan Messi'ye açık çağrı: 'Gelecek yıl birlikte oynamalıyız'

Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, eski takım arkadaşı Lionel Messi ile birlikte forma giymek istediğini söyledi.

Neymar'dan Messi'ye açık çağrı: 'Gelecek yıl birlikte oynamalıyız'

Futbolun en yetenekli isimleri arasında yer alan Brezilyalı Neymar, Messi'yi Paris Saint Germain'de görmek istediğini ve birlikte forma giymek için özlem duyduğunu belirtti. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester United'a konuk olan PSG, Old Trafford'dan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada 2 gol kaydeden Neymar, galibiyetin mimarlarından birisi oldu. Brezilyalı yıldız maç sonu ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin gelecek sezon PSG'de forma giymesini isteyip istemediğine ilişkin soruya Neymar, "En çok istediğim şey, Messi ile yeniden oynayarak sahada futboldan zevk almak. Benim oynadığım mevkiyi de alabilir, bu konuda hiç problemim olmaz. Ama gelecek yıl, onunla kesinlikle aynı takımda olmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeliyiz." cevabını verdi.

Barcelona formasıyla 743 karşılaşmada 641 gole imza atarak kulübün efsane oyuncuları arasına giren 33 yaşındaki Messi'nin, sezon sonunda İspanyol kulübüyle sözleşmesi sona eriyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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