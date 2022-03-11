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Neyzen Bakışlı ne demek, TDK'ya göre Neyzen Bakışlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Neyzen Bakışlı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Neyzen Bakışlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Neyzen Bakışlı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Neyzen Bakışlı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Neyzen Bakışlı ne demek, TDK'ya göre Neyzen Bakışlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neyzen bakışlı ne demek? Neyzen bakışlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi neyzen bakışlı kelimesi. Peki neyzen bakışlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre neyzen bakışlı nedir, neyzen bakışlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NEYZEN BAKIŞLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neyzen bakışlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre neyzen bakışlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boynunu yana çarpıtarak bakan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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