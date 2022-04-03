Nez, Gülşen'e meydan okudu! Sahnede dans ederken birden eteğini açtı! Konsere gelenler neye uğradıklarını şaşırdı!

Uzun zamandır gündemde olmayan ünlü şarkıcı Nez, son konserindeki hareketle, çok konuşulacağa benziyor. Son dönemlerde kadın şarkıcıların giydiği kıyafetler tartışma konusu olurken ünlü şarkıcı Gülşen'in sık sık hareketleriyle ve tarzıyla konuşulmasının ardından Nez'in yaptığı hamle dikkat çekti.

Dün akşam verdiği konserde Her Şey Boş şarkısını seslendirirken dans eden Nez birden eteğini yukarı kaldırdı. Altında tanga olduğu görülen Nez'in bunu neden yaptığı merak konusu oldu.

Nez'in dansının farklı açılardan alınan görüntülerinin magazin programlarının yeni konusu olması bekleniyor.

NEZ KİMDİR?

Nezihe Kalkan, disk´e bağlı maden-iş sendikasından bir baba ile her zaman kot giyen ve makyaj yapmayan, pedagog bir annenin kızı olarak 1979 Türkiyesi´nde doğdu. Daha küçükken bir yaşındayken ailesi Londra'ya taşındı. İngiltere yıllarındaki mahalle arkadaşları adını tam tela Nez oluvermişti. Nez sekiz yaşındayken, yani İngiltere'de bir müzikalde başrol oynadığı yıl annesi ve babası ayrılıyor. Ortaokulu İngiltere'de babasının yanında bitirdikten sonra Türkiye'ye annesinin yanına geliyor, ve liseyi İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Liseden sonra tekrar babasının yanına gidip Canteburry güzel sanatlar okulu'nda psiko-drama egitimi almaya başlıyor, ama okulun bitmesine bir yıl kala okuldan ayrılıp şarkıcı olmaya karar vererek Türkiye'ye geliyor.

Bir dönem Serdar Ortaç ve Işın Karaca'nın arkasında vokal yaptı. Harem grubuyla çalıştı. Kendi grubu, "Turkish delight" ile ünlendi.Fox'ta yayınlanan Sıkı Dostlar isimli sit-com'da Haluk Bilginer, Özkan Uğur ve Seray Sever ile birlikte oynamıştır..

Nez hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz...

Nez kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?