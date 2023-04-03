Nezar Arjaz Chichou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nezar Arjaz Chichou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nezar Arjaz Chichou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nezar Arjaz Chichou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nezar Arjaz Chichou {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nezar Arjaz Chichou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nezar Arjaz Chichou'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nezar Arjaz Chichou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nezar Arjaz Chichou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Nezar Arjaz Chichou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nezar Arjaz Chichou şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Willem II (-2022)
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