Nezih isminin anlamı nedir, Nezih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nezih isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nezih ismi ne demek, Nezih ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nezih isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nezih İsminin anlamı nedir? TDK Nezih anlamı:

Nezih ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat, eskimiş Temiz:

"Bununla beraber sitemleri ve tarizleri onunkilerden çok daha ince ve nezihtir." - İbrahim Alâeddin Gövsa

2. sıfat, eskimiş Temiz ahlaklı.

Nezih İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nezih ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nezih isminin kökeni:

Nezih ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1967 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nezih isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nezih isminin rengi:

Navajo

Nezih ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nezih isminin Harf Analizi Nedir ?

Nezih ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

H : Statü/para, garantici

Nezih isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nezih ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

Z : 29

İ : 12

H : 10

= 74 – Nezih İsminin Numeroloji Toplamı 74’dir.

Nezih isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nezih ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nezih isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 E: 5 Z: 8 İ: 9 H: 8 = 35

3 + 5 = 8 Kader sayısıdır

Nezih isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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