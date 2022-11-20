Nezihe isminin anlamı nedir, Nezihe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nezihe isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nezihe ismi ne demek, Nezihe ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nezihe isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Haberin Devamı

Nezihe İsminin anlamı nedir? TDK Nezihe anlamı:

Nezihe ismi Türk Dil Kurumunda Lekesiz, masum, temiz.Rahat ve huzur veren.Kibar, güzel olarak tanımlanmıştır.

Nezihe İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nezihe ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nezihe isminin kökeni:

Nezihe ismi Arapça kökenli bir isimdir.Türkiye'de 8134 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nezihe isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nezihe isminin rengi:

Yeşil

Nezihe ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nezihe isminin Harf Analizi Nedir ?

Haberin Devamı

Nezihe ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

H : Statü/para, garantici

E : İletişim, duygusal karışık

Nezihe isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nezihe ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

Z : 29

İ : 12

H : 10

E : 6

= 80 – Nezihe İsminin Numeroloji Toplamı 80’dir.

Nezihe isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nezihe ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nezihe isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 E: 5 Z: 8 İ: 9 H: 8 E: 5 = 40

4 + 0 = 4 Kader sayısıdır

Nezihe isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!