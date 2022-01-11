Nezir ne demek, TDK'ya göre Nezir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nezir ne demek? Nezir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nezir kelimesi. Peki nezir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nezir nedir, nezir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEZİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nezir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nezir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nezir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adak



NEZİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yerden bir avuç saman aldı, ellerinin arasında bir nezri yerine getirir gibi ovuşturup havaya üfledi.



NEZİR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- nezretmek

