Nezle belirtileri nelerdir? Nezle neden olur? Belirtileri kaç gün sürer?

Halk arasında soğuk algınlığı olarak da bilinen kış aylarının en çok karşılaşılan ve insan hayatını zorlaştıran hastalıklardan birisi olan nezle, bu yıl koronavirüs salgını ile birlikte daha tehlikeli bir hal almış durumda. Salgın sürecinde nezle mi yoksa koronavirüs mü ayırt etmek zorlaşırken, nezle belirtileri de internette en çok araştırılan konular arasına girdi. Bizde nezle hastalığı hakkında en çok sorulan ve yanıt aranan sorulara haberimizde cevap verdik. İşte detaylar...

NEZLE NEDEN OLUR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Birçok farklı oluşma nedeni ve birçok farklı belirtisi bulunan nezlenin neden olduğu konusuna gelirsek ilk olarak söylememiz gereken nedenin, soğuk algınlığı olduğunu söyleyebiliriz. Kış aylarında, vücudun soğuk alması ve ısınamaması nedeniyle sıkça karşılaştığımız nezlenin birincil nedenleri arasında bunlar yer alır.

Soğuk algınlığı, insanlar arasında görülen en yaygın bulaşıcı hastalık türüdür. Hapşırık ve öksürük atakları ile havaya yayılmış olan virüsleri başka insanlar soluduğunda onlara da geçmiş olur. Virüs alındıktan 2-3 saat sonra, kırıklık, burun akıntısı, hafif ateş, öksürük, gözlerde kızarma ve yaşarma gibi semptomlarla kendini belli eder ve 7-10 günde kendiliğinden geçer.

Soğuk algınlığı (nezle) çoğunlukla grip ile karıştırılır. Ancak, nezle gribe göre çok daha hafif atlatılan bir rahatsızlıktır. Gripte burun akıntısı şikayeti olmazken, nezlede ana şikayet burun akıntısıdır.

Nezle belirtileri ise şöyle oluşur:

Öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma, yüz ve alın bölgesinde dolgunluk, kulaklarda dolgunluk, gözlerde sulanma, hafif ateş, kas ağrısı yani miyalji, bitkinlik, baş ağrısı ve iştahsızlıktır.

Nezle belirtileri, enfeksiyon başladıktan sonraki 2-3 gün içinde en etkin noktasına ulaşır. Çocuklarda belirtilerin etki süresi daha uzun sürmektedir.

Hafif ateş belirtisine yetişkinlerde pek rastlanmazken, bebek ve çocuklarda sıklıkla görülür. Soğuk algınlığına sebep olan virüsler, zaman zaman belirtiye sebep olmayabilir.

NEZLE BELİRTİLERİ KAÇ GÜN SÜRER?

Yukarıda da cevabını verdiğimiz bu soru, kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Vücut yapısına ve bağışıklık sistemine göre 7-10 gün boyunca süren nezle belirtileri, bu süre zarfının ardından hastalığı geçiren kişinin durumuna göre, kendiliğinde iyileşmeye başlar. Bünyeye oldukça hızlı sirayet eden nezle, 2-3 saat içerisinde ise belirtilerini göstermeye başlar.