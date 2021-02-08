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  3. NFL efsanesi Tom Brady, 7. kez şampiyonluğa ulaştı!

NFL efsanesi Tom Brady, 7. kez şampiyonluğa ulaştı!

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından birisi olan Super Bowl'da, Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluğun mimarlarından birisi olan Tom Brady ise kariyerindeki 7. Super Bowl zaferini aldı.

NFL efsanesi Tom Brady, 7. kez şampiyonluğa ulaştı!

Tüm dünyayı ekranları başına kilitleyen spor organizasyonu Super Bowl, Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk mücadelesidir. Şampiyonluk için karşı karşıya gelen Kansas City Chiefs ve Tampa Bay Buccaneers maçında kazanan taraf 17 yıl aradan sonra zafere ulaşan Tampa Bay Buccaneers oldu. 

Geçen yılın şampiyonunu mağlup etmeyi başaran Tampa Bay Buccaneers'da zaferin mimarlarından birisi de kişisel kariyerinde 7. kez şampiyonluğa ulaşan Tom Brady oldu. 

NFL efsanesi Tom Brady, 7. kez şampiyonluğa ulaştı!

Bu yıl kariyerinin 10'uncu Super Bowl'unda mücadele eden Tampa Bay Buccaneers oyun kurucusu Tom Brady, 7'nci Super Bowl zaferini elde etti ve bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi. Tom Brady bu rekorla birlikte en fazla şampiyonluk kazanan takımdan daha fazla şampiyonluk kazanmış oldu. 

Maç sonunda konuşan Tom Brady, "Takımımızın güveni tamdı. Bunun olacağını biliyordum." dedi.
Super Bowl'u kazanan en yaşlı antrenör olan Buccaneers'ın 68 yaşındaki başantrenörü Bruce Arians da "Takımımla gurur duyuyorum. Kardeşler takımı olarak bir araya geldiler ve bunu başardılar." ifadelerini kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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