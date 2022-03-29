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  3. NFL'nin gelecek yıldızı 14 yaşındaki Tyre Sampson lunaparkta eğlenirken hayatını kaybetti! Amerikan futbolu yasta!

NFL'nin gelecek yıldızı 14 yaşındaki Tyre Sampson lunaparkta eğlenirken hayatını kaybetti! Amerikan futbolu yasta!

NFL'nin gelecek yıldızı Tyre Sampon ICON Park Eğlence Merkezi'nde arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken hayatını kaybetti.

NFL'nin gelecek yıldızı 14 yaşındaki Tyre Sampson lunaparkta eğlenirken hayatını kaybetti! Amerikan futbolu yasta!

Amerikan futbolunun gelecek yıldızı 14 yaşındaki Tyre Sampson, City Garden School'da oynadıktan sonra East St. Lois Lisesi'nde ikl hücum oyuncusu olarak oynaması bekleniyordu. Amerikan futbolunun gelecek yıldızı olan Tyre Sampson akıl almaz bir kazayla hayatını kaybetti. 

NFL'nin gelecek yıldızı 14 yaşındaki Tyre Sampson lunaparkta eğlenirken hayatını kaybetti! Amerikan futbolu yasta!

 Amerika'nın Frorida eyaletinin Orlando şehrinde bulunan ICON Park Eğlence Merkezi'ne arkadaşları ile birlikte eğlenmeye giden Sampson, dünyanı en yüksek (131m) iniş kulesindeki mekikten düşerek hayata gözlerini yumdu. Saatte 120 km'ye ulaşan mekik, aşağıya doğru hareket ettiği sırada koltuğundan düşerek hayatını yitirdi. Genç sporcunun babası Yarnell Sampson, “Oğlumun düşüş videosunu gördüm ve buna inanamıyorum. Hayatım durdu” dedi. 

NFL'nin gelecek yıldızı 14 yaşındaki Tyre Sampson lunaparkta eğlenirken hayatını kaybetti! Amerikan futbolu yasta!

Sampson'un koçu AJ Jones, ölen genç oyuncu için 'mütevazı bir dev' dedi. Orange County Polis Departmanı, inanılmaz kazaya neden olabilecek gerekçeleri araştırıyor.

NFL'nin gelecek yıldızı 14 yaşındaki Tyre Sampson lunaparkta eğlenirken hayatını kaybetti! Amerikan futbolu yasta!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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