Ngweni Ndasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ngweni Ndasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ngweni Ndasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ngweni Ndasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ngweni Ndasi 15 Haziran 1994 tarihinde Bamenda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Denis Ngweni Ndasi Kadiang şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ngweni Ndasi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Ngweni Ndasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ngweni Ndasi'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ngweni Ndasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ngweni Ndasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında Njalla Quan SA
1 Ocak 2015 yılında Unisport Bafang
1 Ocak 2016 yılında Union Douala
1 Ocak 2018 yılında Coton Sport FC
10 Eylül 2019 yılında CR Al Hoceima
1 Temmuz 2020 yılında Kano Pillars
1 Eylül 2021 yılında Rivers United
Ngweni Ndasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ngweni Ndasi şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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