Niall Brady kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Brady Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Brady adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Brady Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Brady 2 Şubat 2002 tarihinde Dundalk şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Brady Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Niall Brady'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niall Brady Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Brady isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niall Brady Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Brady futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2021 yılında Newry City

Niall Brady Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Brady şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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