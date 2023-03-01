Niall Canavan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Canavan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Canavan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Canavan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Canavan 11 Nisan 1991 tarihinde Leeds şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Niall David Stephen Canavan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Canavan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deluxe Sports Group yapmaktadır. Niall Canavan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Niall Canavan'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niall Canavan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Canavan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niall Canavan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Canavan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Scunthorpe Utd.

1 Mart 2011 yılında Shrewsbury

1 Mayıs 2011 yılında Scunthorpe Utd.

15 Şubat 2016 yılında AFC Rochdale

30 Haziran 2016 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2016 yılında AFC Rochdale

1 Temmuz 2018 yılında Plymouth Argyle

12 Ocak 2021 yılında Bradford

31 Ocak 2022 yılında Barrow

Niall Canavan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Canavan şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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