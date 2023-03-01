Niall Maher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Maher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Maher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Maher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Maher 31 Temmuz 1995 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Niall Callum James Peter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Maher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Niall Maher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niall Maher'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niall Maher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Maher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niall Maher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Maher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bolton U23

22 Ocak 2015 yılında Blackpool

3 Mayıs 2015 yılında Bolton U23

1 Ocak 2016 yılında Bolton

1 Temmuz 2016 yılında Bury

29 Ağustos 2017 yılında Galway United

24 Şubat 2018 yılında Telford Utd

9 Mart 2018 yılında Halifax Town

1 Temmuz 2022 yılında Grimsby Town

Niall Maher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Maher şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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