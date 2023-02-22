Niall Mcginn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Mcginn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Mcginn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Mcginn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Mcginn 20 Temmuz 1987 tarihinde Donaghmore şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Mcginn Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niall Mcginn, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Niall Mcginn'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niall Mcginn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Mcginn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Niall Mcginn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Mcginn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Dungannon

1 Ocak 2008 yılında Derry City

1 Ocak 2009 yılında Celtic

1 Temmuz 2011 yılında Brentford

1 Mayıs 2012 yılında Celtic

4 Temmuz 2012 yılında Aberdeen FC

4 Temmuz 2017 yılında Gwangju FC

16 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Aberdeen FC

24 Ocak 2022 yılında Dundee FC

9 Ocak 2023 yılında Glentoran

Niall Mcginn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Mcginn şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niall Mcginn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dungannon Swifts

Kuzey İrlanda takımında 7 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 67 maçta 6 gol atmıştır.

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