Niall Morahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Morahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Morahan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Morahan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Morahan 30 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Morahan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Niall Morahan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 2 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Niall Morahan'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Niall Morahan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Morahan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niall Morahan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Morahan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2017 yılında Sligo Rovers

Niall Morahan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Morahan şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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