Niall Quinn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niall Quinn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niall Quinn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niall Quinn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niall Quinn 2 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niall Quinn Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niall Quinn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Mart 2012 tarihinde katılmıştır. Niall Quinn'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Niall Quinn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niall Quinn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niall Quinn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niall Quinn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Linfield

Niall Quinn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niall Quinn şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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