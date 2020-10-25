Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Nice deplasmanına çıkıyor. Bu sezon Türk futbolcularla iyi bir çıkış yakalayan Lille, ligde 17 puanla Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırada yer alıyor. Hafta içi, Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan maçta Yusuf Yazıcı'nın 3 golüyle kazanan Lille, oldukça formda ve moralli. Nice ise 7 maçın sonunda topladığı 13 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Peki, Nice - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NİCE - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 8. hafta maçında Nice ve Lille karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, Stade de Nice'de bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Frank Schneider olacak.

HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1 maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Nice - Lille maçını da yayınlayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler bu akşam saat 19.00'da beIN SPORTS HD 4 kanalının başına oturabilir.

Milli futbolcularımızdan dolayı Türk taraftarların da merakla beklediği mücadele, Nesine.com ve Misli.com adresleri üzerinden dijital olarak şifresiz izlenebilecek.

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