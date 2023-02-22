Nicholas Aretzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Aretzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Aretzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Aretzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Aretzis 22 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Aretzis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicholas Aretzis'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicholas Aretzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Aretzis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicholas Aretzis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Aretzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Larne FC

31 Ocak 2022 yılında Bangor

31 Mayıs 2022 yılında Larne FC

Nicholas Aretzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Aretzis şuan Larne FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.