Nicholas Beetson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Beetson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Beetson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicholas Beetson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicholas Beetson 1 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Morten Svane Beetson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicholas Beetson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicholas Beetson'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nicholas Beetson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicholas Beetson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FCM Altyapı
1 Ocak 2022 yılında Midtjylland U19
Nicholas Beetson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicholas Beetson şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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