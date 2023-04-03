Nicholas Beetson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Beetson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nicholas Beetson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicholas Beetson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.