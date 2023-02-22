Nicholas Godwill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Godwill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Godwill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicholas Godwill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicholas Godwill 20 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicholas Godwill Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicholas Godwill, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Nicholas Godwill'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nicholas Godwill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicholas Godwill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Akwa United
1 Kasım 2022 yılında Dakkada FC
Nicholas Godwill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicholas Godwill şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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