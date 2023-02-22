Nicholas Godwill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Godwill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nicholas Godwill kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicholas Godwill ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.