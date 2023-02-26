Nicholas Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Mensah 5 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Mensah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicholas Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nicholas Mensah'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicholas Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicholas Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Mensah şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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