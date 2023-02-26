Nicholas Osei Bonsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Osei Bonsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Osei Bonsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Osei Bonsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Osei Bonsu 1 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Osei Bonsu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mab Sports Management yapmaktadır. Nicholas Osei Bonsu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nicholas Osei Bonsu'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicholas Osei Bonsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Osei Bonsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicholas Osei Bonsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Osei Bonsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Bilinmiyor

23 Ağustos 2022 yılında Asante Kotoko

Nicholas Osei Bonsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Osei Bonsu şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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