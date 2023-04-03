Nick Frits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Frits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Frits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nick Frits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nick Frits {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nick Frits Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nick Frits'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nick Frits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nick Frits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Sarto
1 Temmuz 2021 yılında Willem II U21
Nick Frits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nick Frits şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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