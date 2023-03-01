Nick Grimes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Grimes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Grimes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Grimes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Grimes 4 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Grimes Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nick Grimes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 27 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Nick Grimes'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nick Grimes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Grimes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Grimes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Grimes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Exeter City

1 Ekim 2016 yılında Slimbridge

1 Temmuz 2017 yılında Cinderford

29 Ekim 2018 yılında Truro City FC

15 Haziran 2019 yılında Tiverton

27 Ağustos 2019 yılında Taunton Town

Nick Grimes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Grimes şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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