Nick Stepantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Stepantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Stepantsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Stepantsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Stepantsev 8 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Stepantsev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eurosportsmanagement GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Stepantsev'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nick Stepantsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Stepantsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Stepantsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Stepantsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında H. Rostock U19

1 Temmuz 2021 yılında H. Rostock II

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Nick Stepantsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Stepantsev şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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