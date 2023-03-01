Nick Tsaroulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Tsaroulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Tsaroulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nick Tsaroulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nick Tsaroulla 29 Mart 1999 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kıbrıs,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Andrew Tsaroulla / Νικόλαος Ανδρέας Τσαρούλλα şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nick Tsaroulla Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emimel Sports International yapmaktadır. Nick Tsaroulla, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 10 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Nick Tsaroulla'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nick Tsaroulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nick Tsaroulla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Tottenham U18
1 Temmuz 2017 yılında Tottenham U23
1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz
10 Mayıs 2019 yılında Brentford B
10 Ekim 2020 yılında Crawley Town
Nick Tsaroulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nick Tsaroulla şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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