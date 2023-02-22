Nickson Okosun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nickson Okosun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nickson Okosun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nickson Okosun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nickson Okosun 21 Kasım 2006 tarihinde doğmuştur. İrlanda,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nickson Okosun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Nickson Okosun'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nickson Okosun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nickson Okosun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Bohemians
Nickson Okosun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nickson Okosun şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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