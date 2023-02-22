Niclas Eliasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niclas Eliasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niclas Eliasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niclas Eliasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niclas Eliasson 7 Aralık 1995 tarihinde Varberg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Niclas Eliasson Santana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niclas Eliasson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Niclas Eliasson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Niclas Eliasson'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Niclas Eliasson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/niclaseliasson/

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Niclas Eliasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niclas Eliasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Niclas Eliasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niclas Eliasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2013 yılında Falkenberg

8 Ocak 2014 yılında AIK

28 Temmuz 2016 yılında Norrköping

30 Kasım 2016 yılında AIK

8 Ocak 2017 yılında Norrköping

8 Ağustos 2017 yılında Bristol City

2 Ekim 2020 yılında Nîmes Olympique

29 Ağustos 2022 yılında AEK Atina

Niclas Eliasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niclas Eliasson şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niclas Eliasson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arvidstorps IF, Falkenbergs FF (-2012)

İsveç U20 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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