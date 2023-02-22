Nicolas Andereggen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Andereggen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Andereggen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Andereggen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Andereggen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Andereggen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Andereggen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Andereggen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Andereggen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Andereggen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Andereggen 22 Eylül 1999 tarihinde San Jerónimo Norte şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Andereggen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PANDA SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Nicolas Andereggen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Andereggen'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Andereggen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Andereggen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Andereggen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Andereggen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CA Unión II

13 Ocak 2019 yılında FC Zürich U21

31 Aralık 2019 yılında CA Unión II

20 Ocak 2020 yılında CA Alvarado

30 Haziran 2020 yılında CA Unión II

31 Ağustos 2021 yılında OF Ierapetras

30 Haziran 2022 yılında CA Unión II

23 Ağustos 2022 yılında OF Ierapetras

1 Ocak 2023 yılında AE Kifisias

Nicolas Andereggen kimdir

Nicolas Andereggen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Andereggen şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Andereggen nereli

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