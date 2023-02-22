Nicolas Czornomaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Czornomaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Czornomaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Czornomaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Czornomaz 8 Temmuz 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Czornomaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Czornomaz'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Czornomaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Czornomaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Czornomaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Czornomaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Nisan 2018 yılında LAFC

24 Nisan 2018 yılında Orange County

30 Kasım 2018 yılında LAFC

22 Ocak 2019 yılında CA Mitre

1 Ağustos 2019 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2021 yılında Orense

12 Ocak 2022 yılında Virtus Matino

10 Şubat 2022 yılında AJ Fano

23 Ağustos 2022 yılında OF Ierapetras

Nicolas Czornomaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Czornomaz şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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