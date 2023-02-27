Nicolas Gorobsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gorobsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Gorobsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Gorobsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Gorobsov 25 Kasım 1989 tarihinde San Pedro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Martín Gorobsov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Gorobsov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Nicolas Gorobsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Gorobsov'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Gorobsov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NicolasGorobsov

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http://www.facebook.com/nicolas.gorobsov

Nicolas Gorobsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Gorobsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Gorobsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Gorobsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Vicenza

1 Temmuz 2009 yılında Torino

1 Ağustos 2010 yılında Cesena

30 Haziran 2011 yılında Torino

1 Eylül 2011 yılında Poli. Timisoara

30 Haziran 2012 yılında Torino

4 Ocak 2013 yılında ASG Nocerina

30 Haziran 2013 yılında Torino

24 Temmuz 2013 yılında ACS Poli

30 Haziran 2014 yılında Torino

24 Temmuz 2014 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Temmuz 2016 yılında Hapoel Tel Aviv

2 Şubat 2017 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2018 yılında Paraná

1 Mart 2018 yılında Miami United

1 Temmuz 2018 yılında Concordia

2 Temmuz 2019 yılında FC Voluntari

10 Ağustos 2020 yılında Concordia

19 Eylül 2020 yılında Suduva

7 Ocak 2022 yılında Zalgiris

Nicolas Gorobsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Gorobsov şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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