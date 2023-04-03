Nicolas Hirschberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Hirschberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Hirschberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Hirschberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Hirschberger 16 Nisan 1999 tarihinde Rheinberg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Hirschberger Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMB SPORTS yapmaktadır. Nicolas Hirschberger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Hirschberger'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Hirschberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Hirschberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Hirschberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Hirschberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rot-Weiss Essen

1 Temmuz 2014 yılında VfL Bochum Alt.

1 Temmuz 2015 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2016 yılında VfL Bochum U19

1 Ocak 2018 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2018 yılında RW Essen

11 Temmuz 2019 yılında Wattenscheid

23 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2020 yılında VfB Homberg

1 Temmuz 2021 yılında Düsseldorf II

Nicolas Hirschberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Hirschberger şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Schalke 04 (2009-2012), Rot-Weiss Essen (2012-2014), VfL Bochum (2014-12/2017), Rot-Weiss Essen (1/2018-2019), SG Wattenscheid 09 (2019-10/2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.