Nicolas Lujan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Lujan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Lujan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Lujan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Lujan 31 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Braian Nicolás Luján şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Lujan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Lujan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 27 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Lujan'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Lujan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Lujan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Lujan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Lujan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Haziran 2019 yılında Almirante Brown

18 Haziran 2022 yılında Excursionistas

31 Aralık 2022 yılında Almirante Brown

Nicolas Lujan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Lujan şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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