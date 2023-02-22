Nicolas Mezquida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mezquida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Mezquida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Mezquida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Mezquida 21 Ocak 1992 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Nicolás Mezquida Sero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Mezquida Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Nicolas Mezquida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Mezquida'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Mezquida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nico_mezquida

http://www.instagram.com/nicolas_mezquida

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Nicolas Mezquida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Mezquida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Mezquida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Mezquida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Peñarol

10 Mart 2011 yılında Brann

30 Haziran 2011 yılında Peñarol

19 Ağustos 2011 yılında Lillestrøm

31 Aralık 2011 yılında Peñarol

16 Mart 2012 yılında CA Fénix

1 Mart 2013 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2013 yılında CA Fénix

4 Şubat 2014 yılında Vancouver

9 Aralık 2018 yılında Colorado

1 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

Nicolas Mezquida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Mezquida şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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