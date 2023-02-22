Nicolas Nkoulou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Nkoulou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Nkoulou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Nkoulou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Nkoulou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Nkoulou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Nkoulou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Nkoulou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Nkoulou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Nkoulou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Nkoulou 27 Mart 1990 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Alexis Julio N'Koulou Ndoubena şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Nkoulou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maxime Nana yapmaktadır. Nicolas Nkoulou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Nkoulou'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Nkoulou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nkoulou_n/

Nicolas Nkoulou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Nkoulou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Nkoulou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Nkoulou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Kasım 2007 yılında Monaco B

1 Temmuz 2008 yılında Monaco

1 Temmuz 2011 yılında Marsilya

1 Temmuz 2016 yılında Olimpik Lyon

5 Ağustos 2017 yılında Torino

30 Haziran 2018 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2018 yılında Torino

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2021 yılında Watford

23 Ağustos 2022 yılında Aris Selanik

Nicolas Nkoulou kimdir

Nicolas Nkoulou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Nkoulou şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kadji Sports Academy

Nicolas Nkoulou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 3 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 81 maçta 2 gol atmıştır.

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Nicolas Nkoulou nereli

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