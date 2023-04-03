Nicolas Nocetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Nocetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Nocetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Nocetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Nocetti 18 Ağustos 2000 tarihinde Formosa şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Nicolás Nocetti şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Nocetti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Nocetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Nocetti'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Nocetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Nocetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolas Nocetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Nocetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2019 yılında La Serena

25 Ağustos 2020 yılında Dep. Linares

31 Ocak 2021 yılında La Serena

1 Şubat 2021 yılında CA Sarmiento II

Nicolas Nocetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Nocetti şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.