Nicolas Quagliata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Quagliata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Quagliata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Quagliata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Quagliata 5 Haziran 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Quagliata Platero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Quagliata Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Nicolas Quagliata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Quagliata'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Quagliata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolasquagliata10/

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Nicolas Quagliata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Quagliata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Quagliata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Quagliata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wanderers

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

Nicolas Quagliata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Quagliata şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Ciclón del Cerrito (2002-2011), Defensor Sporting (2011-2016), Montevideo Wanderers (2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.