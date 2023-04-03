Nicolas Tie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Tie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Tie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Tie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Tie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Tie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Tie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Tie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Tie 13 Şubat 2001 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Basile Tié şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Tie Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INEM SPORTS yapmaktadır. Nicolas Tie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Tie'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Tie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolas_tie/

Nicolas Tieboyu ve yaşı kaç

Nicolas Tie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Tie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Tie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Tie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2019 yılında Chelsea U23

3 Ağustos 2020 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2021 yılında Guimarães A23

1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B

Nicolas Tie kimdir

Nicolas Tie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Tie şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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Nicolas Tie nereli

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