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Nida isminin anlamı nedir, Nida ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nida isminin anlamı; seslenme, bağırma, çağırma demektir. Bu içeriğimizde Nida isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nida isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Nida isminin anlamı nedir, Nida ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nida isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nida ismi ne demek, Nida ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nida isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nida İsminin anlamı nedir? TDK Nida anlamı:

Nida ismi TDK'da çağırma, bağırma, seslenme; ünlem anlamlarında kullanılmaktadır.

Nida İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nida ismi Kuran'da geçmektedir.

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Nida isminin kökeni:

Nida ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 13608 kişi Nida ismini kullanmaktadır.

Nida isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Nida isminin rengi:

Morsalkım

Nida ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Nida isminin Harf Analizi Nedir ?

Nida ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

Nida isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nida ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

D : 5

A : 1

= 35 Nida İsminin Numeroloji Toplamı 35’dir.

Nida ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nida isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Nida isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

N: 5   İ: 9   D: 4   A: 1 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

Nida isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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