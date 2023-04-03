Niels Noordhoek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niels Noordhoek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niels Noordhoek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Niels Noordhoek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Niels Noordhoek 7 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Niels Noordhoek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V4S yapmaktadır. Niels Noordhoek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Niels Noordhoek'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Niels Noordhoek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Niels Noordhoek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında ADO Altyapı
1 Temmuz 2020 yılında ADO U17
1 Temmuz 2021 yılında ADO U18
1 Temmuz 2022 yılında ADO U21
Niels Noordhoek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Niels Noordhoek şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Alphense Boys (-2018), ADO Den Haag (2018-)
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