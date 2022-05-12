Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Niğde Valisi olarak atanan Niğde Valisi Mustafa Koç vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Niğde Valisi Mustafa Koç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mustafa Koç biyografisi...

MUSTAFA KOÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MUSTAFA KOÇ BİYOGRAFİSİ

1976 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Adana'da , lise öğrenimini ise Rize'de tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Siirt İline Kaymakam Adayı olarak atandı.

Burdur Yeşilova, Denizli Çardak ve Akköy ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Çorum Ortaköy Kaymakamı olarak atandı. Sırasıyla Ağrı - Diyadin Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Ağrı – Eleşkirt Kaymakamlığı, Kütahya - Hisarcık Kaymakamlığı, Konya – Bozkır Kaymakamlığı, Osmaniye - Düziçi ve Bursa Gürsu Kaymakamlığı görevlerini yaptı.

Mustafa Koç, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Niğde Valisi olarak atandı.