Niğde'de karantina ihlali yapan 5 vatandaş yurda yerleştirildi

Niğde'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 5 vatandaş, 900'er lira ceza verilerek KYK yurduna yerleştirildi.

Koronavirüse yakalandıkları ve evlerinden ayrılıp karantina kararına uymadıkları tespit edilen 5 vatandaş, güvenlik güçlerince yakalandı.

Sağlık ekiplerinin ambulansa bindirdiği 5 vatandaş, Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kredi Yurtlar Kurumu'nda karantinaya alınan ve 900'er lira ceza verilen 5 kişiden, kaldıkları süre boyunca konaklama ücreti de tahsil edilecek.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 639’e yükseldi. Bugün toplam 114 bin 311 test yapılırken, bin 692 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 306 bin 302 oldu. Bugün iyileşen bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranının yüzde 6,7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 522 olduğu açıklandı.