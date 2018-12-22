Niğde'de sulama kuyusuna düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Niğde'de sulama kuyusuna düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Niğde'de sulama kuyusuna düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Amas bağları mevkiinde H.T'ye ait inek 3 metrelik su kuyusuna düştü. Hayvan sahibinin yetkililere haber vermesi üzerine AFAD ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İnek, halat yardımıyla 2 saatlik çalışma ile düştüğü kuyudan kurtarıldı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.