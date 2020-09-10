Nihal Candan evli sevgilisinin ailesi tarafından tehdit edildiğini açıkladı!

'İşte Benim Stilim' yarışması ile ün kazanan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nihal Candan'ın evli sevgilisi Hakan Boy geçtiğimiz günlerde balkondan düşerek ağır yaralanmıştı. Candan, olayların ardından yaşadıklarını Söylemezsem Olmaz programın'da göz yaşları içinde anlattı.

Yarışma programlarıyla tanınan Nihal Candan evli sevgilisinin balkondan düşmesinin ardından yaşadıklarını Söylemezsem Olmaz programında anlattı.

İki gündür Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Nihal Candan, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Sevgilisi Hakan Boy'un evli olduğunun ortaya çıkmasından sonra zor günler geçirdiğini dile getiren Candan, "Öncelikle beğenirler ya da beğenmezler ama benim uzun süre vakit geçirdiğim kalben ve ruhen gönül bağımın olduğu bir insan hastanede hayat mücadelesi veriyor. Ben bir suçlu gibi sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyorum. "Benim gönül bağım vardı onunla. İlk ilişkim diyebilirim. İlk kez bu kadar ait hissettiğim, değer verdiğim ve değer gördüğüm...İnsanlardan rica ediyorum. Çünkü bu süreçte anılarım ve o zamanki yaşadığım duygularım çok önemli. Bir bekleyişteyiz çünkü iyi haber bekliyorum. Bunu insanların elimden almasına izin vermeyeceğim. Ben çok güzel bir şeyler yaşadım. Evet bitti. Şu an gelinen noktada ailem, namusum, şerefim söz konusu. Şu an babam benimle konuşmuyor” dedi." ifadelerini kullandı.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM"

Eski sevgilisinin boşanmak üzere olduğu eşiyle görüştüklerini söyleyen Nihal Candan, Hakan Boy'un ailesiyle de samimi olduğunu anlattı. Boşanmak üzere olan Boy ile birlikte olduğu için başına bir sürü şey geldiğini söyleyen Nihal Candan, "Hakan'ın tanımadığım uzak akrabalarından tehdit mesajları alıyorum. Artık kendimi güvende hissetmek istiyorum" dedi.