Nihan Akın kimdir? Kaç yaşında? Aslen Nereli? Doğum tarihi

NİHAN AKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Nihan Akın ilk olarak 2006 yılında yaptığı albüm çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. Albümüne adını veren “Terk-i Diyar” ve “Üzgünüm” (Ben Bir Kez Sevenlerdenim…) şarkılarıyla müzik severlere sesini duyurdu.

Okul koroları, piyano, gitar ve solfej dersleri derken ilk olarak İstanbul Üniversitesi Türk Müziği bölümüne, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı MÜZİKOLOJİ bölümüne birincilik derecesiyle giren Nihan Akın, mezun olduktan bir süre sonra stüdyo ve sahne vokal çalışmalarına başladı. İlk albümünü FUAT GÜNER’ in prodüktörlüğünde hazırladı. Yayınladığı bu ilk albümüyle 2006 yılının en iyi çıkış yapan şarkı ve şarkıcısı ödülüne layık görüldü. Televizyonlarda ve radyolarda yer alan bir çok reklam müziğini de seslendiren şarkıcı 2009 yılında ‘Başka Biri’ isimli ikinci albümünü çıkardı. Nihan Akın Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarında öğretmenlik , “O Ses Türkiye’’ yarışmasında vokal koçluğu yaptı. Kurumsal eğlence sektörünün önde gelen guruplarından “Grup Rönesans Orkestrası” bünyesinde solistlik yaptı.

Bu sayede repertuarına İngilizce, Fransızca , İspanyolca , Portekizce, Yunanca, İtalyanca, Arapça ve Japonca gibi birçok farklı dilde şarkılar da ekledi. Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan orkestrasıyla yıllardır sayısız bir çok kongre,düğün, özel davet ve şirket organizasyonlarıyla yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Nihan AKIN ayrıca Raika, Frankie, Moda Deniz Kulubü ,The Galliard gibi İstanbul’un en gözde mekanlarında da sahne aldı. 2015 yılının Şubat ayında müzik severlerle buluşan “Gel Barışalım Artık” adlı single çalışması Radio ve Club Remix versiyonu olarak DMC tarafından tüm dijital platformlarda satışa sunuldu. Bu çalışma ile birlikte kendi albüm çalışmalarını hızlandıran Nihan Akın aynı zamanda Türkiye’nin bir çok ilinde konserlerine ve sahne çalışmalarına devam etmektedir.

Nihan Akın Duy Beni Sözleri

Boşuna aranmak yok

Boyacısı falcısı gönül aracısı

Boşuna dolanmak yok

Kurtaramaz bizi bizden başkası

Zor kendine sor

Kim hak biliyor bak aşk bitiyor

Önümüzü göremiyorum

Sonumuzu bilemiyorum çok zor

Yavrum yemedi mi annen demedi mi

Atıyorsun yükseklerden tutmak zor olur tabi

Yavrum yemedi mi annen demedi mi

Aşıyorsun sözlerini susmak zor olur tabi

Nihan Akın Duy Beni dinle

Harun Erkezen ft Nihan Akın - Gel Barışalım Artık

Nihan Akın'dan Beşiktaş Bestesi

Nihan Akın'dan Beşiktaş taraftarının gönlünü kazanmak için yaptığı Beşiktaş bestesi.