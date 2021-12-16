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Nihan isminin anlamı nedir, Nihan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nihan isminin anlamı; acıyarak, aoruyarak seven, sevgi dolu anlamındadır. Bu içeriğimizde Nihan isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nihan isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Nihan isminin anlamı nedir, Nihan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nihan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nihan ismi ne demek, Nihan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nihan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nihan İsminin anlamı nedir? TDK Nihan anlamı:

Nihan ismi Türk Dil Kurumunda  sır, giz olarak tanımlanmaktadır.

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Nihan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nihan ismi kuranda geçmemektedir.

Nihan isminin kökeni:

Nihan ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 8697 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

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Nihan isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nihan isminin rengi:

Hardal

Nihan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Nihan isminin Harf Analizi Nedir ?

Nihan ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

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Nihan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nihan ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

H : 10

A : 1

N : 17

= 57 Nihan İsminin Numeroloji Toplamı 57’dir.

Nihan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nihan ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nihan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5   İ: 9   H: 8   A: 1   N: 5 = 28

2 8 = 10 Kader sayısıdır

Nihan isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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