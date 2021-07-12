Eşi ve kızlarıyla tatil yapan Nihat Altınkaya geçtiğimiz günlerde eşiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması üzerine İmren Altınkaya'yı oyuncunun annesi sandılar. Bunun üzerine oyuncunun eşi merakla araştırılmaya başladı. Nihat Altınkaya'nın eşi kim? İmre Altınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

NİHAT ALTINKAYA'NIN EŞİ KİM? İMRE ALTINKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Teşkilat dizisinde Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya, dizi sezon finali yapınca eşi ve kızlarıyla tatile çıktı. Nihat Altınkaya'nın eşi İmre Altınkaya ile verdiği pozun altına gelen yorumlar ise pes dedirtti.

Yaprak Dökümü, Survivor, Elimi Bırakma ve Söz gibi dizilerde rol alan Nihat Altınkaya, son olarak TRT 1’de ekrana gelen Teşkilat dizisinde canlandırdığı Hulki karakteriyle adından söz ettiriyor.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla da hayran kitlesini daha da genişleten Nihat Altınkaya, bir süredir eşi ve kızlarıyla birlikte yaz tatili yapıyor. Altınkaya'nın eşi İmre Altınkaya ile verdiği pozun altına eşini annesine benzeten takipçileri herkesi şaşırttı.

2010 yılında İmre Altınkaya ile hayatını birleştiren Nihat Altınkaya 41 yaşındadır. Eşi İmre Altınkaya hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.